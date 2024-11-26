شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر: لاعبو المصرى جاهزون لمباراة أنيمبا رغم ضيق الوقت بعد لقاء الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

أكد علي ماهر المدير الفنى للنادى المصري على جاهزية لاعبى الفريق البورسعيدى لمباراة الغد أمام أنيمبا، فى مستهل مشوار دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال على ماهر فى تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي لمباراة أنيمبا: نتعامل مع كل مباراة على حدى للوصول لأبعد نقطة فى الكونفدرالية وجمهور المصرى يمنحنا دافعا كبيراً، أغلقنا صفحة الزمالك فى اليوم التالى للمباراة، وكل عملنا ركزنا فيه على التجهيز والإعداد لمواجهة أنيمبا.

أضاف مدرب المصرى: نسعى لتقديم مستوى جيد، لدينا لاعبين جيدين وجمهور رائع خلفنا، واللاعبون جاهزون رغم ضيق الوقت بعد لقاء الزمالك.

واختتم على ماهر: ندخل مواجهة انيمبا بدوافع كبيرة ونمتلك حافزاً ودعماً كبيراً من جمهور بورسعيد.