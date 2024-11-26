شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى بالأبيض وانيمبا بالأزرق فى مباراة الفريقين غدا بالكونفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر

أقيم منذ قليل، بمقر قاعة كبار الزوار بستاد السويس الجديد الاجتماع الفني التنسيقي الخاص بمباراة الجولة الأولى من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين من البطولة الأفريقية، والتى تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق انيمبا النيجيري، والمقرر إقامتها في السادسه مساء غدٍ الأربعاء على ستاد السويس الجديد أيضًا.

وخلال الاجتماع الذى ترأسه منسق عام المباراة المالاوي تيانجانى باندا بحضور الأوغنديين يوسف أويو مراقب المباراة وهمفرى ماندو المنسق الأمني للمباراة ومراقب الحكام البنيني توماس بوكو والمنسق الإعلامي للمباراة محمد السيسي وكذلك حكم الساحة المالى بوبو تراوري ومحسن عنان رئيس منطقة السويس لكرة القدم وممثل الاتحاد المصري لكرة القدم، تم الاتفاق على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة، حيث سيرتدي المصري الطاقم الأبيض الكامل وسيرتدي حارس المصري اللون الأصفر، فيما سيرتدي فريق انيمبا الطاقم الأزرق بالكامل وسيرتدي حارسه الطاقم الأسود بالكامل.

مثل المصري في المؤتمر إيهاب الساعي المدير التنفيذي للنادي حمدي عثمان مدير أمن النادي محمود جابر، المدير الإداري للفريق والدكتورمحمود الشحات ، طبيب الفريق، إبراهيم غانم، مسئول المهمات.