شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: غياب ناصر غير مؤثرا أمام بلاك بولز.. وأرفض شراء بنتايك بـ50 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

قال طارق يحيى نجم الكرة المصرية السابق، إن تأثير غياب ناصر ماهر في مباراة بلاك بولز ليس كبيرا، لكن في المباريات المقبلة سيكون كبيرا لأنه لاعب مميز ولديه موهبة كبيرة.

وأضاف طارق يحيى فى تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامى كريم رمزى على إذاعة ميجا إف إم، أن اللاعبين أمثال ناصر ماهر غير موجودين كثيرا وأصبحوا فى الاندثار، ونرى حاليا عبد الله السعيد وناصر ماهر وأفشة فقط.

وواصل طارق يحيى: تأثيره نسبيا في المباراة المقبلة، خاصة مع وجود عبد الله السعيد، ولكن التأثير سيزداد في اللقاءات المقبلة لأنه يُشكل فارقا كبيرا، حتى أن غياب شيكابالا سيكون فارقا مع الأبيض

كما تحدث طارق يحيى عن مستوى المغربى محمود بنتايك لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، وإمكانية شرائه بشكل نهائي من ناديه الفرنسي مؤكدا أنه من الصعب أن يدفع الزمالك 50 مليون جنيه لشراء محمود بنتايك هو رقم كبير، وأرى أن الرقم يمكن دفعه للاعب في الهجوم.

وتابع طارق يحيى: بنتايك لاعب جيد، لكن أن ندفع 50 مليون جنيه هو رقم كبير وأرى أن يتم دفع هذا الرقم لمهاجم وليس لظهير أيسر خاصة في ظل وجود أحمد فتوح وعودة عبد الشافي و كان هناك حاتم سكر ومحيي جمعة ظهيرين فى الزمالك وتم التفريط في الثنائي، ولا أعلم لماذا لم يُبقي النادي على واحد منهما.

بينما تحدث طارق يحيى، عن مباراة الزمالك المقبلة في الكونفدرالية أمام نظيره بلاك بولز الموزمبيقي مؤكدا أن كرة القدم عودتنا على أنه لا يوجد فريق سهل وفريق صعب، وكل المباريات صعبة ولابد أن يعتاد اللاعبون على هذا الأمر من أجل الأداء بشكل جيد.

وتابع طارق يحيى لابد أن يكون هناك اهتماما من الإدارة والجهاز الفني، وهو ما سينعكس على اللاعبين، والاستهانة بأي خصم مرفوضة في كرة القدم، ورأينا مانشستر سيتي يخسر من أندية لا يخسر منها مطلقًا رغم أنه فريق مرعب

وأضاف طارق يحيى: المهاجمون في الزمالك معذورون، لأن العرضيات في الزمالك باتت مفقودة على عكس فترتنا في النادي أو حتى فترة وجود عمرو زكي ومن بعده مصطفى محمد.

واختتم يحيى: حال وجود عرضيات مميزة من جانب عمر جابر وبنتايك، ستظهر خطورة مهاجمي الزمالك لأنهم جميعا مميزون في ضربات الرأس، لكن خروجهم من منطقة الجزاء يُضعفهم وهو ما