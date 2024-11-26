شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سليمان يؤازر لاعبى الزمالك فى التدريب الختامى قبل مواجهة بلاك بولز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادى الزمالك على التواجد فى مران اليوم الأربعاء، الذى أقيم على ملعب النادى، استعداداً لخوض مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء ذلك من أجل مؤازرة الفريق والجهاز الفنى قبل مواجهة بطل موزمبيق المرتقبة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومنح البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق تعليمات خاصة لنبيل عماد دونجا لاعب وسط الأبيض قبل انطلاق مران اليوم، وشرح جوميز بعض الأدوار الفنية المطلوبة من اللاعب لتنفيذها، قبل انطلاق التدريب الختامى استعداداً لمواجهة بطل موزمبيق.

ويستضيف الزمالك نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق فى التاسعة مساء غداً الأربعاء باستاد القاهرة الدولى فى الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستضيف الزمالك نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق فى التاسعة مساء غداً الأربعاء باستاد القاهرة الدولى فى الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة رفقة أندية المصرى البورسعيدى، وإنيمبا النيجيرى وبلاك بولز بطل موزمبيق.