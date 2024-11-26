شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر مفتوح لمنتخب 2007 غداً بمشروع الهدف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل منتخب مصر مواليد 2007 بقيادة أسامة نبيه، معسكرا مفتوحا بداية من غد الأربعاء وحتى الجمعة المقبل فى مشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر فى إطار استعدادات الفراعنة الصغار للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا. وخاض منتخب 2007 مؤخرا معسكرا مغلقا بالإسكندرية ولعب خلاله 3 وديات مع منتخب روسيا فى اطار خطة الجهاز الفنى للاستعداد بقوة للتصفيات الأفريقية. يضم الجهاز الفني لمنتخب 2007 كلا من أسامة نبيه مديرا فنيا وحمادة أنور مديرا للمنتخب وشريف عبد الفضيل مدربا عاما ومحمد عمر النور مدربا وإبراهيم عبد الجواد مدربا لحراس المرمى وحاتم رضا منسقا اعلاميا ود. ايمن فريد طبيبا ود محمد محروس أخصائى علاج طبيعى وأحمد ممدوح مدلك وأحمد عصام محلل أداء وعلاء سعيد مسئول مهمات.

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