شكرا لقرائتكم خبر عن فخر الدين بن يوسف: مباراة إنيمبا مفتاح الكونفدرالية وأهم من مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يرى التونسي فخر الدين بن يوسف مهاجم النادي المصري، أن مواجهة إنيمبا النيجيري في انطلاق دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، أهم من مواجهة الزمالك التي جمعت الفريقين في الدوري وانتهت بفوز المصري بهدف نظيف.

وقال فخر الدين بن يوسف على هامش المؤتمر الصحفي لمباراة المصري وإنيمبا: "أنيمبا فريق كبير ونحترمه، نلعب المباراة الأولى على أرضنا وبين جمهورنا ونعتبر أن المباراة الأولى هى مفتاح البطولة، قمنا بالاستعداد للعب بكل قوة خلال 90 دقيقة للفوز بالثلاث النقاط".

أضاف: "كل لاعبى المصرى يعلمون أهمية هذه المباراة، ونعتبر أن هذه المواجهة أفضل وأهم من مواجهة الزمالك بالدورى".

واختتم التونسي: "أحاول توظيف خبراتى لصالح الفريق، ومعى لاعبين كبار فى الفريق وجميعنا نتحمل المسؤولية لدينا 6 مواجهات فى دور المجموعات بالكونفدرالية، سنقاتل خلال جميع المواجهات لنتأهل للدور التالى".

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصري استعداداته اليوم، الثلاثاء، لمواجهة إنيمبا النيجيرى فى المباراة التى تجمع الفريقين فى السادسة مساء غد، الأربعاء، باستاد السويس الجديد، بمنافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويضع على ماهر المدير الفنى للمصري، خطة الفوز على بطل نيجيريا على هامش مران اليوم، وكان مدرب الفريق البورسعيدي قد استعان بالمباريات السابقة لفريق إنيمبا النيجيري، وذلك لدراسة أهم نقاط القوة والضعف لدى بطل نيجيريا.

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات (المجموعة الرابعة) للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين المصري وضيفه إنيمبا النيجيرى.

ويقود الطاقم الذي ينتمي إلى دولة مالي حكم الساحة "بوبو تراوري"، ومعه مساعد الحكم الأول "موديبو ساماكى" ، ومساعد الحكم الثانى "أمادو بيلي جيسى"، فيما يقوم "سورى ابراهيما كيتا، بمهام الحكم الرابع.