شكرا لقرائتكم خبر عن زعلوك وبيبو يقودان هجوم منتخب مصر للشباب أمام تونس والان مع تفاصيل الخبر

أعلن البرازيلي ميكالى المدير الفني لمنتخب للشباب التشكيل الاساسى الذى يخوض مواجهة تونس بعد قليل على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة الختامية للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للشباب 2025.

وجاء التشكيل يضم كل من :

حراسة المرمى .. عبد المنعم تامر.

خط الدفاع .. سيف الدين عصام ، أحمد عابدين ، عبدالله بستانجى ، محمود لبيب.

خط الوسط .. محمد سمير ، أحمد كباكا ، أحمد أشرف ، مروان محمود.

الهجوم .. محمد زعلوك ، عمرو خالد بيبو.

يدخل منتخب الشباب المباراة ولا بديل أمامه عن الفوز وتحقيق الثلاث نقاط، خاصة أن المنتخب المغربى حسم صدارة التصفيات ويتبقى بطاقة واحدة للصعود إلى النهائيات يتنافس عليها المنتخبان المصرى والتونسى، ويمتلك منتخب مصر للشباب فى رصيده 4 نقاط، جمعها من التعادل مع الجزائر والفوز على ليبيا، بينما يتسلح منتخب تونس بـ6 نقاط جمعها من الفوز على الجزائر وليبيا؛ لذا فمنتخب نسور قرطاج يكفيه التعادل لحسم بطاقة التأهل لأمم أفريقيا، بينما لا بديل أمام الفراعنة عن الفوز للوصول إلى النقطة السابعة.