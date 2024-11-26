شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة الأهلى تصل استاد القاهرة لمواجهة استاد ابيدجان فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

وصلت حافلة فريق الكرة بالنادي الأهلي منذ قليل إلى استاد القاهرة لخوض مباراة استاد أبيدجان المقرر لها السادسة من مساء اليوم ،الثلاثاء، في إنطلاق مشوار الفريقين بدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

و فور وصول الأهلي ملعب المباراة ، قام الجهاز الفني للمارد الأحمر بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر ومعاونيه بمُعاينة أرض الملعب قبل بدء عملية الإحماء التي تسبق المباراة.

ينافس الأهلي، حامل اللقب في المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.

خاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 127 مباراة، فاز فى 93 لقاءً وتعادل فى 23 مباراة، وتلقى 11 هزيمة، وسجل لاعبوه 246 هدفا وتلقت شباكه 80، وخرج بشباك نظيفة فى 74 مباراة، وأكبر فوز حققه أمام بلدية المحلة بنتيجة (5-1)، بينما أكبر خسارة كانت ماميلودى صن داونز(5-2).

وتوج كولر مع الأهلى بـ11 بطولة هى السوبر المحلى "أربع مرات"، وكأس مصر "مرتين"، ودورى أبطال أفريقيا "مرتين"، والدورى الممتاز "مرتين" بجانب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية، وكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادئ مرة.