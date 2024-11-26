شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور ورضا سيم وعمر كمال والسولية على "دكة" الأهلى أمام استاد أبيدجان والان مع تفاصيل الخبر

تضم "دكة" الأهلي لمباراة استاد ابيدجان المقرر لها مساء اليوم ،الثلاثاء، في دوري أبطال أفريقيا ، كلاً من : عمر كمال وبيرسي تاو ورضا سليم وعمرو السولية وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى شوبير وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، تشكيل الفريق لمباراة استاد أبيدجان المقرر لها السادسة من مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد القاهرة في إنطلاق مشوار الفريقين بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : محمد الشناو ، خالد عبدالفتاح ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله و مروان عطية وأكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة. وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا.

وبذلك يستمر كهربا في قيادة هجوم الأهلي للمباراة الثانية على التوالي بعد مشاركته أساسياً في مباراة الإتحاد السكندري الأخيرة بالدوري التي إنتهت بالتعادل 1-1 بسبب غياب وسام أبو علي للإصابة ، كما يعود ياسر إبراهيم للدفاع بعد غياب عدة مباريات للإصابة.

ينافس الأهلي، حامل اللقب في المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.

خاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 127 مباراة، فاز فى 93 لقاءً وتعادل فى 23 مباراة، وتلقى 11 هزيمة، وسجل لاعبوه 246 هدفا وتلقت شباكه 80، وخرج بشباك نظيفة فى 74 مباراة، وأكبر فوز حققه أمام بلدية المحلة بنتيجة (5-1)، بينما أكبر خسارة كانت ماميلودى صن داونز(5-2).

وتوج كولر مع الأهلى بـ11 بطولة هى السوبر المحلى "أربع مرات"، وكأس مصر "مرتين"، ودورى أبطال أفريقيا "مرتين"، والدورى الممتاز "مرتين" بجانب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية، وكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادئ مرة.

ينافس الأهلي، حامل اللقب في المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.

خاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 127 مباراة، فاز فى 93 لقاءً وتعادل فى 23 مباراة، وتلقى 11 هزيمة، وسجل لاعبوه 246 هدفا وتلقت شباكه 80، وخرج بشباك نظيفة فى 74 مباراة، وأكبر فوز حققه أمام بلدية المحلة بنتيجة (5-1)، بينما أكبر خسارة كانت ماميلودى صن داونز(5-2).

وتوج كولر مع الأهلى بـ11 بطولة هى السوبر المحلى "أربع مرات"، وكأس مصر "مرتين"، ودورى أبطال أفريقيا "مرتين"، والدورى الممتاز "مرتين" بجانب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية، وكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادئ مرة.