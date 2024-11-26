شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلى أمام استاد أبيدجان.. كهربا يقود الهجوم وعودة ياسر إبراهيم والان مع تفاصيل الخبر

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، تشكيل الفريق لمباراة استاد أبيدجان المقرر لها السادسة من مساء اليوم ،الثلاثاء، باستاد القاهرة في إنطلاق مشوار الفريقين بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويضم تشكيل الأهلي ، كلاً من: محمد الشناوى، خالد عبدالفتاح ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله و مروان عطية وأكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا.

وبذلك يستمر كهربا في قيادة هجوم الأهلي للمباراة الثانية على التوالي بعد مشاركته أساسياً في مباراة الإتحاد السكندري الأخيرة بالدوري التي إنتهت بالتعادل 1-1 بسبب غياب وسام أبو علي للإصابة ، كما يعود ياسر إبراهيم للدفاع بعد غياب عدة مباريات للإصابة.

ينافس الأهلي، حامل اللقب في المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان الايفوارى.

خاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 127 مباراة، فاز فى 93 لقاءً وتعادل فى 23 مباراة، وتلقى 11 هزيمة، وسجل لاعبوه 246 هدفا وتلقت شباكه 80، وخرج بشباك نظيفة فى 74 مباراة، وأكبر فوز حققه أمام بلدية المحلة بنتيجة (5-1)، بينما أكبر خسارة كانت ماميلودى صن داونز(5-2).

وتوج كولر مع الأهلى بـ11 بطولة هى السوبر المحلى "أربع مرات"، وكأس مصر "مرتين"، ودورى أبطال أفريقيا "مرتين"، والدورى الممتاز "مرتين" بجانب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية، وكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادئ مرة.