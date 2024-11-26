شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى 2005 يهزم الإسماعيلى 2-1 فى نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق إنبي مواليد 2005 على نظيره الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب بورتوفيق بالسويس في نهائي كأس مصر..سجل هدف الإسماعيلي الوحيد عمر السعيد، بينما أحرز للفريق البترولي عادل سيد "هدفين".

بدأ فريق الإسماعيلي مواليد 2005 بتشكيل ضم:

حارس مرمى: محمد محمود عبد الرازق

خط الدفاع: محمد عمرو (محمود حجازى ) ( أنور عبد السلام ) وعمر طارق وحمادة صلاح (نادر علاء) ويوسف محمد عبد الله.

خط الوسط: عمرو سعيد وعبد الرحمن كتكوت (عبد السميع) ومحمد إيهاب وعبد الله السعيد.

خط الهجوم: حسن صابر ومحمود إبراهيم "سنجاري" (مهند عبدالعاطي).

وتعرض لاعب الإسماعيلي مهند عبد العاطى للبطاقة الحمراء.

المباراة شهدت حضور كل من المهندس نصر أبو الحسن رئيس مجلس الإدارة والدكتور أحمد عبد الرحمن عضو المجلس وعلى أبو جريشة رئيس قطاع الكرة وعماد سليمان المشرف العام على الفريق الأول، القائم بأعمال مدير الكرة وحمد إبراهيم المدير الفني للفريق الأول ومحمود اليسقى المدير التنفيذي ومحمد إسماعيل المدير المالي للنادي.