شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأهلى فى افتتاح دور المجموعات آخر 9 نسخ؟ 5 انتصارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر، فى السادسة مساء اليوم الثلاثاء، مع ستاد أبيدجان الإيفواري على استاد القاهرة الدولى، فى إطار الجولة الأولى من دور المجموعات فى بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وتعد هذه المرة العاشرة على التوالى التى يتأهل الأهلى لدور المجموعات بعد خروجه عام 2014 /2015 من دور الـ32 أمام المغرب التطوانى.

وخلال التسع مرات الأخيرة استطاع الأهلى تحقيق الفوز فى 5 مواجهات وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهما، مسجلا 16 هدافا واهتزت شباكه فى 6 مناسبات فقط.



ونستعرض نتائج الأهلى فى افتتاح دور المجموعات فى آخر 9 نسخ:

2023 / 2024: الأهلى 3/ 0 ميدياما الغانى.

2022/ 2023: الأهلى 3 / 0 القطن الكاميرونى.

2021 / 2022: الأهلى 3 /2 المريخ السودانى.

2020 / 2021: الأهلى 3 /0 المريخ السودانى.

2019 / 2020: الأهلى 0 / 1 النجم الساحلى.

2018 /2019: الأهلى 2/ 0 فيتا كلوب.

2017/ 2018: الأهلى 0 /0 الترجى التونسى.

2016 /2017: الأهلى 0/ 0 زاناكو الزامبى.

2015/ 2016: الأهلى 2 / 3 زيسكو يونايتد.

2014/ 2015: لم يشارك فى دور المجموعات بعد خروجه من دور الـ32 أمام المغرب التطوانى.



ويتطلع الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.

الأهلي، حامل اللقب، ينافس في المجموعة الثالثة بـ دوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.