شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على القائمة النهائية للمرشحين فى انتخابات الطاولة بعد استبعاد مجلس عاشور والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية عن قائمة المرشحين لانتخابات اتحاد تنس الطاولة، وذلك بعد استبعاد مجلس الإدارة السابق برئاسة معتز عاشور من الترشح فى الدورة الجديدة.

وضمت القائمة 3 مرشحين على الرئاسة، وهم تامر وفقى، وائل سنوسى، اشرف حلمى، وعبدالعزيز السيسى وخالد حفنى على منصب نائب الرئيس بينما ترشح على أمين الصندوق محمد الماوى ومحمود أباظة.

وترشح فى العضوية كلاً من: اشرف عبدالفتاح ووليد عبدالعال، محمد قطب، هبة حامد، سامى سعيد، رغد مجدى، هشام أحمد وعمرو محمد.

على صعيد متصل، أكد معتز عاشور أنه سيلجأ إلى اللقضاء على قرار استبعاده من الانتخابات، وقال عاشور فى تصريحات خاصة لليوم السابع أنه سيقوم برفع دعوى بالقضاء الإدارى العاجل غدا ضد قرار استبعاده من الانتخابات.

وقال عاشور أن قرار الأولمبية باستبعاده غير مطابق للقانون ، لذلك سيلجأ إلى القانون خاصة وأن المجلس الذى تقرر استبعاده لم يثبت إدانته بأى مخالفات عليه.

كانت اللجنة الأولمبية قررت استبعاد أى عضو فى مجلس تنس الطاولة من الترشح فى الانتخابات المقبلة والتى تقام 13 ديسمبر المقبل..