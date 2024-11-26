شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عبد المجيد: أملنا الفوز فى بداية مشوار الحفاظ على اللقب بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

أكد حسام عبد المجيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جاهزية فريقه لمباراة بلاك بولز المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال اللاعب في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، "سنعمل على تقديم أفضل ما لدينا في اللقاء وينبغي أن نطبق أفكار المدير الفني وأن نحقق الفوز كي تكون بدايتنا مثالية في البطولة".

وواصل حسام عبد المجيد، "من الطبيعي أن يحقق فريق الزمالك البطولات، ودائماً نفكر في الفوز بكل بطولة نشارك فيها ونأمل في الحفاظ على لقب الكونفدرالية".

واختتم اللاعب تصريحاته، " لا قلق من الخصوم، والقلق ينبغي أن يكون من مستوانا نحن، والمهم كيف نلعب وكيف نطبق فكر المدير الفني".

ويستضيف الزمالك نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق في التاسعة مساء غداً الأربعاء باستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة رفقة أندية المصري البورسعيدي، وإنيمبا النيجيري وبلاك بولز بطل موزمبيق

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم من جيبوتي لإدارة مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق، ويتكون طاقم تحكيم لقاء الإياب من، الجيبوتي محمد ديراني حكماً للساحة، ويعاونه مواطنيه ليبان عبد الرازق أحمد و إيلياه روبليه درير مساعدين و الجيبوتي محمود ناصر حسين حكماً رابعاً.