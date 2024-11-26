شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يفتح كل الملفات قبل مواجهة بلاك بولز بالكونفدرالية: تنتظرنا مباراة صعبة ولن نفوز بالتاريخ.. أتمنى ضم إيجاريا فى يناير وأحترم تعاقدى مع الزمالك.. ومدرب بطل موزمبيق: الزمالك تاريخ كبير وفريقنا غير مرشح والان مع تفاصيل الخبر

فتح البرتغالي جوزية جوميز، المدير الفني لنادي الزمالك، جميع الملفات، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الثلاثاء، قبل مواجهة الفريق الأبيض المرتقبة أمام بلاك بولز الموزمبيقي، في انطلاقة دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي تجمع الفريقين في التاسعة مساء غداً الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولي.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة رفقة أندية المصري البورسعيدي، وإنيمبا النيجيري وبلاك بولز بطل موزمبيق.

جوميز: تنتظرنا مباراة صعبة ولن نفوز بالتاريخ

قال البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن مباراة بلاك بولز المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية صعبة جداً، وأضاف:" سنواجه منافساً قوياً من الناحية البدنية، ويمتلك لاعبين أصحاب سرعات في الأجنحة، كما أنه يمتلك مهاجم صاحب مهارات، ويجيدون استغلال الكرات الثابتة، وهو ما قد يسبب متاعب لفريقه، لابد أن نقوم بدورنا من أجل تحقيق الفوز والظهور بأفضل مستوى، وحزين لعدم تواجد الجماهير في لقاء الغد، وسنلعب من أجلهم لتحقيق الفوز من أجل بداية قوية في البطولة".

وواصل جوميز :" لابد من احترام جميع المنافسين، وأي فريقه أوجهه كأنني أواجه ريال مدريد أو برشلونة، أو بايرن ميونيخ، ومن الممكن أن أغير طريقة اللعب ولكن الأهم هو التركيز، الفريق الأقل حظوظاً قبل المباراة من الممكن أن يحقق مفاجأة إذا لم تحترمه بالشكل المناسب، ونحن نمثل أحد أكبر الأندية في أفريقيا ولدينا تاريخ وعلينا أن نلعب بقوة وطاقة ولابد من تحقيق الفوز بمجهودنا والتركيز في الملعب".

جوميز يكشف موقفه من ضم إيجاريا

واصل جوميز حديثه عن طلبه للتعاقد مع أوفي إيجاريا، وقال جوميز :" هو لاعب كبير وأرغب في ضمه منذ فترة، وأتمنى أن يكون معنا في يناير وأتوقع أن يحبه الجمهور إذا لعب مباريات مع الفريق".

وواصل جوميز :" حين لا تسير الأمور بشكل جيد نسأل عن اللاعبين الغائبين أمثال عمر فرج وسيف الجزيري، أنا لست راضياً عن الأداء مؤخراً ولكن أعد بلعب المباراة المقبلة بالطابع الهجومي المميز، فالأمر لا يتوقف على هوية المهاجم، وهالاند قد يهدر فرصاً في المباريات، والمشكلة أكبر من الأسماء ولكنها تتعلق بصناعة فرص للتسجيل، المميز الهجومي، الأمر لا يتوقف على هوية المهاجم، والزمالك كفريق كبير ينبغي أن يصنع المزيد من الفرص في المباريات".

وتابع :" لا يمكنني الحديث عن موقف ناصر ماهر وإصابته لأن ذلك يخص خطة الفريق، ونبحث عن الحلول لتحقيق نتيجة إيجابية في اللقاء

جوميز يكشف تطورات تجديد تعاقده مع الزمالك

تطرق جوميز أيضاً إلى الحديث عن تجديد تعاقده مع نادي الزمالك، خاصة وأن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وفي هذا الصدد قال جوميز :" علاقتي رائعة مع إدارة النادي، وأرتبط بعقد ممتد مع الزمالك لنهاية الموسم، ولدينا وقت للحديث عن الأمور الأخرى وقتما ترى الإدارة أن الوقت مناسب".

واختتم جوميز تصريحاته قائلاً:" درسنا الخصم رغم قلة المعلومات المتاحة عن بلاك بولز ولكن لدينا ما يكفي لتكوين فكرة واضحة عن المنافس، وما يشغلنا نحن هو كيف سنلعب المباراة".

مدرب بلاك بولز: الزمالك له تاريخ كبير.. ونحن فريق غير مرشح

على الجانب الآخر، يرى هيلدر دورات مدرب بلاك بولز الموزمبيقى المقرر أن مواجهة الزمالك فى التاسعة مساء غدا الأربعاء ،ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات، ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية تعد منافسة قوية خاصة أن الزمالك فريق لديه تاريخ كبير، وقال مدرب بلاك بولز فى المؤتمر الصحفى "قد تتاح لنا القليل من الفرص علينا استغلالها للخروج بنتيجة إيجابية" .

كما أشار مدرب بلاك بولز إلى أن بعض اللاعبين يخوضون مباراة بهذا الحجم للمرة الأولى في مسيرتهم الكروية لكن علينا إثبات ذاتنا والمنافسة بقوة على التأهل للدور التالي خاصة إننا مدركون أننا فريق غير مرشح للمنافسة لكن هذا نقطة قوة بالنسبة لنا في المباريات.

وأضاف نحن في القاهرة من اجل تطبيق خطتنا واحترام المنافسين من أجل الخروج بأفضل نتيجة تساعدنا علي الصعود، وعن غياب الجمهور بسبب العقوبة الموقعة علي الزمالك قال غياب الجماهير سوف ينصب في صالح بلاك بولز وستكون المباراة في أجواء هادئة وتكون الفرص متكافئة أمام فريق يعاني من غيابات، وأختتم تصريحات بتوجيه الشكر للزمالك علي حسن الاستقبال والضيافة منذ وصولهم القاهرة.