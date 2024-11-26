شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهنئ نادى الشارقة الإماراتى ببطولة آسيا لليد والان مع تفاصيل الخبر

أصدر النادي الأهلى بياناً رسمياً يهنئ من خلاله نادي الشارقة الإماراتي بمناسبة فوز فريق اليد بالبطولة الآسيوية للأندية أبطال الدوري للمرة الأولى في تاريخه.

وجاء بيان الأهلى كالتالي:

يتقدم النادي الأهلي ومجلس إدارته والإدارة التنفيذية والقطاعات الرياضية، يتقدمون بأسمي آيات التهانى إلى سلطان بن محمد القاسمى «حاكم الشارقة»؛ بمناسبة فوز فريق اليد بنادى الشارقة بالبطولة الآسيوية للأندية أبطال الدورى للمرة الأولى في تاريخه، وتأهله إلى كأس العالم للأندية «سوبر جلوب».

كما يتقدم النادي الأهلي بالتهنئة أيضًا إلى عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وإلى مجلس إدارة نادي الشارقة برئاسة سعاد خالد عيسى المدفع، وجماهير النادي ومحبيه.. ويتمنى النادي الأهلي للأشقاء كل التقدم والازدهار.