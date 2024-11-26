شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام كولر مع الأهلى قبل مواجهة ستاد أبيدجان الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السادسة مساء اليوم الثلاثاء لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولرمع نظيره ستاد أبيدجان الإيفواري، فى انطلاق دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا باستاد القاهرة الدولى.

خاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 127 مباراة، فاز فى 93 لقاءً وتعادل فى 23 مباراة، وتلقى 11 هزيمة، وسجل لاعبوه 246 هدفا وتلقت شباكه 80، وخرج بشباك نظيفة فى 74 مباراة، وأكبر فوز حققه أمام بلدية المحلة بنتيجة (5-1)، بينما أكبر خسارة كانت ماميلودى صن داونز .(5-2)

وتوج كولر مع الأهلى بـ11 بطولة هى السوبر المحلى "أربع مرات"، وكأس مصر "مرتين"، ودورى أبطال أفريقيا "مرتين"، والدورى الممتاز "مرتين" بجانب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية، وكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادىء مرة.

وحظى كولر بدعم هائل من قبل جماهير ناديه بسبب العلاقة الجيدة التي تربطه بهم وكذلك إدارة النادي، خاصة مع الألقاب التي حققها، لدرجة أنه تم تمديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي ليستمر حتي نهاية موسم 2026. وحصد كولر طوال مسيرته التدريبية قبل الأهلي 4 ألقاب، وتحولت حياته كثيرا مع المارد الأحمر. ولم يحقق كولر أي بطولات مع منتخب النمسا، لكنه يصنف كصانع نهضة هذا المنتخب بعدما قاده للتأهل إلى كأس الأمم الأوروبية يورو 2016 للمرة الثانية في تاريخه، بجانب قيادته له لاحتلال المركز العاشر فى تصنيف الفيفا.

ومن جانبه قال مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى إن فريقه لديه طموحات كبيرة للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم باستاد القاهرة للحديث عن مباراة استاد ابيدجان أن الجهاز الفني درس المنافس بشكل جيد ويعلم أنه يمتلك عناصر مميزة، ولديهم رغبة في الفوز على حامل اللقب.

وقال: الأهلي يفتقد جهود وسام ابوعلي في المباراة وهناك محاولات مستمرة لتجهيزه ، خاصة وانه من العناصر المهمة، وقدم مستويات مميزة للغاية، وكل لاعب في الفريق لديه مقومات مختلفة عن الآخر، لكن الإصابات تطارد العديد من اللاعبين، ومن ثم نعمل بكل قوة لإعداد البدائل من خلال التدريبات التي يستلزم على الجميع استغلالها لتقديم الأفضل.



واكد على ان كل لاعب في الفريق سوف يحصل على فرصته في ظل خوض اكثر من 70 مباراة في الموسم وأن الفرصة متاحة أمام الجميع.

وأضاف ان الأهلي فريق بطولات وان الجماهير تطالب بالكأس الثاني قبل الفوز بالكأس الأول، وكل بطولة تصبح جزءا من التاريخ مباشرة ولهذا لا نشبع من المكسب رغم الضغوط العديدة.



وأشار كولر إلى أن الأهلي لديه رغبة مستمرة في الفوز بالمباريات وأنه يحترم فريق استاد ابيدجان جيدا ولا ينظر إلى تاريخ مشاركاته السابقة.



وقال أنه يعمل بشكل مستمر على تصحيح الأخطاء والارتقاء بالنواحي البدنية والخططية وأن لكل مواجهة ظروفها والإعداد الخاص بها، وأنه يعول دائما على دعم الجماهير.

ارقام كولر