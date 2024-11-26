شكرا لقرائتكم خبر عن "نبحث عن نقطة من عرين الأسد".. ماذا قال مدرب ستاد أبيدجان عن مواجهة الأهلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

أكد ألكسندر لافيت، المدير الفنى لاستاد أبيدجان الإيفواري أن فريقه سيحاول الحصول على نقطة واحدة كأقل تقدير من مباراته أمام النادي الأهلي الليلة قائلا: "نحن فى مجموعة بها فرق كبيرة، ونعلم أننا سنواجه الأهلي، حامل اللقب، وهذا أمر باعث للفخر، ولدينا الطموح والرغبة في مواجهة كل منافس لنا بهدف الحصول على صدارة تلك المجموعة".

وأضاف المدرب الفرنسى: "تصدر مجموعتنا في بطولة دوري أبطال إفريقيا هو تحدٍ كبير وصعب، ولكن نحن سعداء بالمشاركة في هذه المسابقة.. من يرى هذه المجموعة سيرشح الأهلى وأورلاندو بايرتس للتأهل، ولكن نحن لدينا الطموح للتأهل".

وتابع: "خشية مواجهة الأهلي؟ نحن نلعب فى دورى أبطال إفريقيا لكي نواجه الفرق الأفضل، ونحن لسنا من نجري القرعة.. نستعد للمباراة بشكل اعتيادي، وسنصل للقاهرة الخميس القادم، للتحضير بشكل أفضل لهذه المواجهة".

وأتم ألكسندر لافيت تصريحاته قائلًا: "فريقنا لم يشارك فى دورى أبطال إفريقيا منذ أكثر من 50 عامًا، وهذه فرصة جيدة لنا أن نواجه فرقًا كبيرة، مثل النادي الأهلي، ونحن جئنا إلى القاهرة بهدف الحصول على نقطة على الأقل".