شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز : أتمنى ضم ايجاريا فى يناير وأرفض تدخل رئيس أحد فى شئوننا والان مع تفاصيل الخبر

أكد البرتغالي جوزيه جوميز المدير لفريق الكرة بنادي الزمالك أنه بالفعل يرغب في ضم الإنجليزي أوفي ايجاريا لاعب ليفربول السابق مؤكدا أنهل اعب جيد وسيكون إضافة للفريق.



وقال جوميز خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة بلاك بولز الموزمبيقي أنه يتمني إلا يوقع ايجاريا علي أي من العروض التي تلقاها مؤخرا خارج مصر ليتمكن من ضمه في فترة الانتقالات المقبلة.

وتطرق جوميز إلي تصريحات رئيس نادي أحد عن صفقة كونراد ميشالاك لاعب الزمالك قائلا علي رئيس نادي أحد التركيز مع ناديه فقط وعدم الحديث علي لاعبي الزمالك ويركز في مشاكل ناديه وعليه احترام طريقتنا وإدارتنا ولاعبينا مثلما نحترم ولا نتدخل في الأمور الخاصة بنا.

تقام مباراة الزمالك وبلاك بولز في تمام التاسعة مساء غداً الأربعاء باستاد القاهرة الدولي.

ويحمل نادي الزمالك لقب بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية عن النسخة الماضية، بعدما فاز في المباراة النهائية على نهضة بركان المغربي بقاعدة الهدف خارج الأرض، حيث انتهت مباراة الذهاب التي أقيمت بالمغرب بفوز نهضة بركان بهدفين مقابل هدف، قبل أن ينتهي لقاء الإياب في القاهرة بفوز الزمالك بهدف نظيف.

تنقل قناة بي إن سبورت مباراة الزمالك وبلاك بولز في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بالإضافة إلي بثها عبر التردد الأرضي لقنوات أون تايم سبورتس .

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم من جيبوتي لإدارة مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق، ويتكون طاقم تحكيم لقاء الإياب من، الجيبوتي محمد ديراني حكماً للساحة، ويعاونه مواطنيه ليبان عبد الرازق أحمد و إيلياه روبليه درير مساعدين و الجيبوتي محمود ناصر حسين حكماً رابعاً.