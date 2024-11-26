شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز: أحترم تعاقدى مع الزمالك ولدينا فترة كافية لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

كشف البرتغالى جوزية جوميز، المدير الفنى لنادى الزمالك، تطورات تجديد تعاقده مع الفريق الأبيض خلال الفترة الحالية، خاصة وأن عقده مع نادى الزمالك ينتهي بنهاية الموسم الجارى.

ويستضيف الزمالك نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق، فى اللقاء الذى يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة برفقة المصرى البورسعيدى، وإنيمبا النيجيرى، وبلاك بولز بطل موزمبيق، تقام مباراة الزمالك وبلاك بولز فى تمام التاسعة مساء غداً الأربعاء باستاد القاهرة الدولى.

وأضاف جوميز خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى الذى يسبق مواجهة بلاك بولز الموزمبيقى بالكونفدرالية: أنا مرتبط بعقد مع الزمالك علي احترامه، ولدينا فترة كافية لنهاية الموسم للحديث مع الإدارة فى هذا الملف.

أضاف مدرب الزمالك متحدثاً عن بديل ناصر ماهر: جربنا أكثر من حل وتوصلنا لنتيجة جيدة لكن لا يمكننى الإفصاح عن إسم وكشف خطتى للمنافس.