شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن بلاك بولز متصدر الدورى الموزمبيقى قبل مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف الزمالك نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق فى التاسعة مساء غداً الأربعاء باستاد القاهرة الدولى، ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة برفقة المصرى البورسعيدى، وإنيمبا النيجيرى، وبلاك بولز بطل موزمبيق.

ويحمل نادي الزمالك لقب بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية عن النسخة الماضية، بعدما فاز في المباراة النهائية على نهضة بركان المغربى بقاعدة الهدف خارج الأرض، حيث انتهت مباراة الذهاب التى أقيمت بالمغرب بفوز نهضة بركان بهدفين مقابل هدف، قبل أن ينتهى لقاء الإياب فى القاهرة بفوز الزمالك بهدف نظيف.

ونرصد أبرز المعلومات عن بطل موزمبيق قبل مواجهة الزمالك فى الكونفدرالية:

ـ يحتل بلاك بولز المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الموزمبيقى برصيد 51 نقطة

ـ خاض بلاك بولز 22 مباراة

ـ فاز بلاك بولز في 15 لقاء

ـ تعادل في 6 مواجهات وخسر مباراة واحدة

ـ سجل لاعبو بلاك بولز 47 هدفاً واستقبلت شباكهم 21

ـ تبلغ القيمة التسويقية لبلاك بولز الموزمبيقي 250 ألف يورو

ـ يبلغ معدل أعمار لاعبي بلاك بولز 24 سنة و9 أشهر.