شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز: كرة القدم لا تعترف بالتاريخ نحترم المنافسين ولن نفوز بقميص الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

أكد البرتغالي جوزية جوميز، المدير الفنى لنادى الزمالك، أن ناديه لن يفوز بإسمه فقط فى كأس الكونفدرالية الأفريقية، وإنما يحتاج إلى اللعب بقوة لتحقيق الانتصار.

يستضيف الزمالك نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة برفقة المصري البورسعيدى، وإنيمبا النيجيرى، وبلاك بولز بطل موزمبيق، وتقام مباراة الزمالك وبلاك بولز في تمام التاسعة مساء غداً الأربعاء باستاد القاهرة الدولي.

وأضاف جوميز خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي متحدثاً عن مواجهة بلاك بولز الموزمبيقي بالكونفدرالية: تنتظرنا مباراة صعبة جداً، نواجه فريق لديه قدرات بدنية عالية، والكرات الثابتة ستشكل خطورة علينا.

أضاف مدرب الزمالك: يجب أن نقوم بالعمل الفني الخاص بنا، ونخوض المباراة من أجل جمهورنا الغائب، والنجاح في الكرة غير مرتبط بتاريخ الفريق عليك احترام المنافسين.

واصل جوميز: في كرة القدم تحدث أشياء سحرية ومن الممكن أن يفوز الفريق الأقل داخل المباراة، نحن من أكبر الأندية في إفريقيا، لكن، لو وضعت التيشريت في الملعب لن نفوز، علينا اللعب بقوة من أجل الانتصار.