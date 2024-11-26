شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلى يتفوق على ستاد أبيدجان في القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر مبارياته في بطولة دوري أبطال أفريقيا بمواجهة ستاد أبيدجان في السادسة مساء اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقي، وسط حضور جماهيري يقارب الـ30 ألف مشجع من أنصار المارد الأحمر.

الأهلي، حامل اللقب ينافس في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا والتي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى نحو 30.88 مليون يورو، فيما تصل القيمة التسويقية لفريق استاد أبيدجان الإيفواري 275 ألف يورو.

ومن جانبه ، أكد محمد الشناوي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، أن فريقه يسعى للفوز على استاد أبيدجان الإيفواري في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وقال الشناوي، فى المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أن الفريق لديه طموحات كبيرة في تحقيق بداية قوية في مشوار البطولة التي يسعى للفوز بلقبها للمرة الـ 13، والجيل الحالي شارك فى كأس العالم للأندية عدة مرات فى السنوات الأخيرة، ما أكسب اللاعبين خبرات كبيرة.

وأضاف قائد الأهلي، «نعلم أن جميع المنافسين لديهم الرغبة فى الفوز، وهو ما يتضاعف عند مواجهة البطل، لذا نتحدث باستمرار ونجدد أهدافنا ودوافعنا، وهناك 80% تقريباً من قوام الفريق حصدوا العديد من البطولات، ولديهم رغبة في حصد المزيد».

القيمة التسويقية