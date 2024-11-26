شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بلاك بولز: الزمالك له تاريخ كبير.. ونحن فريق غير مرشح والان مع تفاصيل الخبر

يرى هيلدر دورات مدرب بلاك بولز الموزمبيقى المقرر أن مواجهة الزمالك فى التاسعة مساء غدا الأربعاء ،ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات، ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية تعد منافسة قوية خاصة أن الزمالك فريق لديه تاريخ كبير.

و قال مدرب بلاك بولز فى المؤتمر الصحفى "قد تتاح لنا القليل من الفرص علينا استغلالها للخروج بنتيجة إيجابية" .

كما أشار مدرب بلاك بولز إلى أن بعض اللاعبين يخوضون مباراة بهذا الحجم للمرة الأولى في مسيرتهم الكروية لكن علينا إثبات ذاتنا والمنافسة بقوة على التأهل للدور التالي خاصة إننا مدركون أننا فريق غير مرشح للمنافسة لكن هذا نقطة قوة بالنسبة لنا في المباريات.

وأضاف نحن في القاهرة من اجل تطبيق خطتنا واحترام المنافسين من أجل الخروج بأفضل نتيجة تساعدنا علي الصعود.

وعن غياب الجمهور بسبب العقوبة الموقعة علي الزمالك قال غياب الجماهير سوف ينصب في صالح بلاك بولز وستكون المباراة في أجواء هادئة وتكون الفرص متكافئة أمام فريق يعاني من غيابات .

وأختتم تصريحات بتوجيه الشكر للزمالك علي حسن الاستقبال والضيافة منذ وصولهم القاهرة

ويحمل نادي الزمالك لقب بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية عن النسخة الماضية، بعدما فاز في المباراة النهائية على نهضة بركان المغربي بقاعدة الهدف خارج الأرض، حيث انتهت مباراة الذهاب التي أقيمت بالمغرب بفوز نهضة بركان بهدفين مقابل هدف، قبل أن ينتهي لقاء الإياب في القاهرة بفوز الزمالك بهدف نظيف.

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم من جيبوتي لإدارة مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق، ويتكون طاقم تحكيم لقاء الإياب من، الجيبوتي محمد ديراني حكماً للساحة، ويعاونه مواطنيه ليبان عبد الرازق أحمد و إيلياه روبليه درير مساعدين و الجيبوتي محمود ناصر حسين حكماً رابعاً.