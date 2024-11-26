شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو كفر الشيخ الرياضى يخضعون للكشف الطبى الكامل والان مع تفاصيل الخبر

نظمت الإدارة المركزية للطب الرياضي بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع إحدي الشركات الطبية، الكشف الطبي الشامل على فريق كرة القدم بنادي كفر الشيخ الرياضي. تأتي هذه الخطوة استكمالاً لما تم من إجراءات طبية على عدد من الأندية الرياضية بمحافظة كفر الشيخ.

وشملت الفحوصات مجموعة متنوعة من التحاليل الطبية، بالإضافة إلى كشف الباطنة ورسم القلب، إلى جانب عدد من الفحوصات الأخرى التي تم تنفيذها على يد نخبة من أفضل الأطباء والاستشاريين.



تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز سلامة اللاعبين وممارسي الرياضة في مصر، وتقديم رسالة طمأنة لهم ولأسرهم، في ظل حرص الوزارة على صحة الرياضيين ورفع كفاءة الأداء الرياضي. كما تسعى الوزارة إلى التعاون مع مختلف القطاعات الرياضية لتنفيذ المسح الطبي اللازم داخل وحدات الطب الرياضي، بما يسهم في تحقيق مستقبل أفضل لممارسي الرياضة.



تأتي هذه الجهود ضمن رؤية وزارة الشباب والرياضة التي يقودها الدكتور أشرف صبحي، والتي تهدف إلى دعم الرياضة كركيزة أساسية لتنمية المجتمع، مع توفير البيئة الصحية الملائمة لممارسي الرياضة في كافة أنحاء الجمهورية، تأكيدًا على اهتمام الدولة بتحقيق نهضة رياضية وصحية شاملة.



الكشف الطبي علي لاعبي كفر الشيخ 1



الكشف الطبي علي لاعبي كفر الشيخ



الكشف الطبي