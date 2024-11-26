شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر ريان يتابع مباريات دورى المحترفين بتكليف من اللجنة الفنية فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

حرص ياسر ريان نجم الأهلى السابق و عضو اللجنة الفنية للقلعة الحمراء على متابعة مباريات دورى المحترفين بتكليف من اللجنة الفنية للأهلى من أجل متابعة اللاعبين .

يأتى ذلك فى إطار حرص اللجنة الفنية للأهلى على التنقيب عن نجوم محليين للإستفادة منهم لتدعيم صفوف الفريق فىالميركاتو الشتوى المقبل لما يتناسب مع إحتياجات الفريق .

يعتبر ياسر ريان، نجم النادي الأهلي السابق، أحد أبرز النجوم الذين مروا على تاريخ الكرة المصرية، وبالتحديد فى الجبهة اليسرى، ولد ياسر ريان فى 25 مارس عام 1970، وبدأ مسيرته مع الساحرة المستديرة في قطاع الناشئين بنادي المنصورة.

وكانت مباريات الأمس التي أقيمت بالجولة التاسعة لدورى المحترفين عن فوز بلدية المحلة على أسوان بهدف دون مقابل، وبنفس النتيجة فاز بترول أسيوط على المنصورة.

كما حقق المقاولون العرب الفوز على ديروط بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليرفع رصيده إلى 20 نقطة في صدارة جدول الترتيب بالتساوى مع وادى دجلة، كما تعادل القناة مع لافيينا سلبيا ليرفع الأول رصيده إلى 13 نقطة، بينما رفع الضيوف رصيدهم إلى 8 نقاط.

وفى ختام مباريات الجولة، حقق أبو قير للأسمدة فوزا غاليا خارج ملعبه على حساب الترسانة بثلاثة أهداف دون مقابل، ليرفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد الشواكيش عند 13 نقطة.