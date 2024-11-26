شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو جبل ينتظر حسم مصيره مع البنك الأهلى قبل يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

يترقب محمد أبو جبل حارس مرمى نادى البنك الأهلى، حسم مصيره مع فريقه قبل يناير المقبل، حيث ينتهى عقد الحارس المخضرم مع فريقه بنهاية الموسم الجارى، ويحق له التوقيع لأى نادٍ مجاناً فى يناير المقبل.

انضم محمد أبو جبل إلى البنك الأهلى فى موسم الانتقالات الصيفية 2022، قادماً من الزمالك، بعقد يمتد لـ3 موسم حيث ينتهى فى 30 يونيو 2025.

وخاض محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلى المرحلة النهائية من البرنامج التأهيلى، الذى يخوضه حالياً للتعافى من إصابة الرباط الصليبى التى تعرض لها فى الفترة الماضية.

وشهدت تدريبات فريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى خوض أبو جبل المرحلة النهائية من التأهيل استعداداً للمشاركة فى التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وتعرض محمد أبو جبل للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى فى مواجهة فريقه أمام طلائع الجيش فى 18 أبريل الماضى، وتغيب عن الملاعب منذ ذلك الوقت، ويواصل فى الوقت الحالى برنامجه التأهيلى للعودة من جديد للملاعب فى أسرع وقت ممكن واستكمال مسيرته.