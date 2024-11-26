شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الكاس يحضر برنامج الإعداد لأمم أفريقيا لعرضه على مجلس الجبلاية الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز أحمد الكاس المدير الفنى لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2008، برنامج الإعداد لبطولة أمم أفريقيا المقرر إقامتها فى كوت ديفوار العام المقبل 2025 لعرضه على مجلس إدارة اتحد الكرة الجديد برئاسة هانى أبو ريدة.

ويشارك منتخب مصر للناشئين فى بطولة أمم أفريقيا المؤهلة لكأس العالم للناشئين، بعدما توج بلقب بطولة دورة شمال أفريقيا مؤخرا بالمغرب.

ووصلت بعثة منتخب مصر للناشئين إلى القاهرة، أمس الاثنين، بعد الفوز ببطولة شمال أفريقيا والتأهل للنسخة المقبلة من البطولة، وكان فى استقبال بعثة منتخب مصر وفد من وزارة الشباب والرياضة، لتقديم التهنئة للمنتخب بعد الفوز بالبطولة.

وترأس البعثة إيهاب الكومى، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، ويضم الجهاز الفنى لمنتخب مصر 2008 كلا من أحمد الكاس مديرا فنيا، ووليد مهدى مديرا للمنتخب، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، ورامي عادل مدربا مساعدا، وأحمد فوزي مدربا للحراس، والدكتور علاء الجوهري مدربا للأحمال، ومحمد الصايغ منسقا إعلاميا، وكريم حزين إداري، والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي علاج طبيعي، والدكتور مجدي وكوك أخصائي تأهيل، ومحمد السيد تدليك، وشريف نعيم مسئول مهمات.