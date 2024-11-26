شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام استاد أبيدجان.. الشحات وطاهر وكهربا فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر مع دقات السادسة مساء اليوم الثلاثاء نظيره استاد أبيدجان الإيفوارى، فى انطلاق دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا باستاد القاهرة الدولى.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام استاد أبيدجان مكون من :

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد، رامى ربيعة، وياسر إبراهيم، ويحيي عطية الله.

في خط الوسط: مروان عطية، وأكرم توفيق، وإمام عاشور.

في خط الهجوم: طاهر محمد طاهر ، حسين الشحات ، كهربا

ومن جانبه أكد ألكسندر لافيت، المدير الفني لاستاد أبيدجان الإيفواري أن فريقه سيحاول الحصول على نقطة واحدة كأقل تقدير من مباراته أمام النادي الأهلي الليلة قائلا: "نحن في مجموعة بها فرق كبيرة، ونعلم أننا سنواجه الأهلي، حامل اللقب، وهذا أمر باعث للفخر، ولدينا الطموح والرغبة في مواجهة كل منافس لنا بهدف الحصول على صدارة تلك المجموعة".

وأضاف المدرب الفرنسي: "تصدر مجموعتنا في بطولة دوري أبطال أفريقيا هو تحدٍ كبير وصعب، ولكن نحن سعداء بالمشاركة في هذه المسابقة.. من يرى هذه المجموعة سيرشح الأهلي وأورلاندو بايرتس للتأهل، ولكن نحن لدينا الطموح للتأهل".

وتابع: "خشية مواجهة الأهلي؟ نحن نلعب في دوري أبطال أفريقيا لكي نواجه الفرق الأفضل، ونحن لسنا من نجري القرعة.. نستعد للمباراة بشكل اعتيادي، وسنصل للقاهرة الخميس القادم، للتحضير بشكل أفضل لهذه المواجهة".

وأتم ألكسندر لافيت تصريحاته قائلًا: "فريقنا لم يشارك في دوري أبطال أفريقيا منذ أكثر من 50 عامًا، وهذه فرصة جيدة لنا أن نواجه فرقًا كبيرة، مثل النادي الأهلي، ونحن جئنا إلى القاهرة بهدف الحصول على نقطة على الأقل".