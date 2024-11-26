شكرا لقرائتكم خبر عن استاد القاهرة يستعرض التجهيزات الأخيرة لاستضافة مباراة الأهلى وأبيدجان والان مع تفاصيل الخبر

استعرض الحساب الرسمى لاستاد القاهرة الدولى التجهيزات الأخيرة لاستضافة مباراة الأهلى واستاد أبيدجان، فى مستهل مشوار الفريق الأحمر بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، والتى تقام فى السادسة مساءً.

يبدأ فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر مبارياته في بطولة دوري أبطال أفريقيا بمواجهة استاد أبيدجان فى السادسة مساء اليوم الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقي، وسط حضور جماهيري يقارب الـ30 ألف مشجع من أنصار المارد الأحمر.

الأهلي، حامل اللقب، ينافس في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات بعدما تخطى جورماهيا الكيني في دور الـ32 بالفوز بمجموع المباراتين بستة أهداف دون رد.

فيما بدأ استاد أبيدجان رحلته بالنسخة الحالية لدوري أبطال أفريقيا من الدور الأول بتخطى عقبة تونجيث السنغالى 5-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء مباراة الذهاب والإياب بالتعادل بهدف لكل فريق ثم تخطى عقبة ميلو بطل غينيا في الدور الثانى للبطولة بالفوز ذهاباً بهدفين دون رد والخسارة في الإياب بهدفين مقابل هدف.

ويتطلع الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.

ووصل الأهلى إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا فى آخر 5 مواسم متتالية، حيث فاز في 2020 على الزمالك و2021 على كايزر تشيفس الجنوب أفريقى، ثم خسر 2022 أمام الوداد المغربى، قبل أن يفوز بنسخة 2023 أمام الوداد أيضا.

ويغيب عن الأهلى فى مباراة الليلة كل من كريم فؤاد وعلى معلول ومحمد هانى ووسام أبو على وأشرف دارى بسبب الإصابة.