شكرا لقرائتكم خبر عن استاد القاهرة يستعرض التجهيزات الأخيرة لاستضافة مباراة الأهلى وأبيدجان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمرالثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 10:09 ص
استعرض الحساب الرسمى لاستاد القاهرة الدولى التجهيزات الأخيرة لاستضافة مباراة الأهلى واستاد أبيدجان، فى مستهل مشوار الفريق الأحمر بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، والتى تقام فى السادسة مساءً.
الأهلي، حامل اللقب، ينافس في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.
وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات بعدما تخطى جورماهيا الكيني في دور الـ32 بالفوز بمجموع المباراتين بستة أهداف دون رد.
ويغيب عن الأهلى فى مباراة الليلة كل من كريم فؤاد وعلى معلول ومحمد هانى ووسام أبو على وأشرف دارى بسبب الإصابة.
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