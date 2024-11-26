شكرا لقرائتكم خبر عن عمر الأيوبى يكتب: صعود وهبوط فى الشارع الرياضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - * خرج علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة، بتصريحات نارية جريئة أحرجت جمال علام ورفاقه قبل رحيلهم، وكشفت كواليس كثيرة لمجلس هانى أبوريدة قبل تولى المهمة رسميا ربما تطيح بأسماء كثيرة وكبيرة في الفترة القادمة..

* علاء نبيل صراحته صعدت به لصفوف الباحثين عن الصالح العام.

* ياسر عبد الرؤوف رئيس لجنة الحكام يبحث عن نجاح كبير في وقت قصير، ورغم تركيزه في عمله المكثف لكن أخطاء الحكام في الأسابيع الأولى جعلت مؤشرات التحكيم في هبوط.

* عصام الحضرى ظهر بنيولوك جديد في الساحة الكروية خلال الأيام الماضية، يتحدث بجراءة في كل الاتجاهات بعيدا عن حسابات الأصدقاء والمصالح المستقبلية، وأتوقع دورا واضحا له في منظومة الكرة مع إعادة الهيكلة المرتقبة من مجلس الجبلاية القادم.

* النادى المصرى في الطالع، عينه على تحقيق بطولة هذا الموسم، كل المؤشرات تؤكد أن على ماهر المدير الفني عمل توليفة كروية من الخبرات والشباب قادرة المنافسة في البطولات المحلية والكونفدرالية، تحتاج فقط دعما جماهيريا سيفرق كثيرا معهم.