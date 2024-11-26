شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستدرج ستاد أبيدجان الإيفواري الليلة فى ضربة البداية بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر مبارياته في بطولة دوري أبطال أفريقيا بمواجهة ستاد أبيدجان فى السادسة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقي، وسط حضور جماهيري يقارب الـ30 ألف مشجع من أنصار المارد الأحمر.

الأهلي، حامل اللقب، ينافس في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات بعدما تخطى جورماهيا الكيني في دور الـ32 بالفوز بمجموع المباراتين بستة أهداف دون رد.

فيما بدأ ستاد أبيدجان رحلته بالنسخة الحالية لدوري أبطال أفريقيا من الدور الأول بتخطى عقبة تونجيث السنغالى 5-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء مباراة الذهاب والإياب بالتعادل بهدف لكل فريق ثم تخطى عقبة ميلو بطل غينيا في الدور الثانى للبطولة بالفوز ذهاباً بهدفين دون رد والخسارة في الإياب بهدفين مقابل هدف.

ويتطلع الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.

ووصل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا في آخر 5 مواسم متتالية، حيث فاز في 2020 على الزمالك و 2021 على كايزر تشيفس الجنوب إفريقي، ثم خسر 2022 أمام الوداد المغربي، قبل أن يفوز بنسخة 2023 أمام الوداد أيضا.

ويغيب عن الأهلى في مباراة الليلة كل من كريم فؤاد وعلى معلول ومحمد هانى ووسام أبو على وأشرف داري بسبب الإصابة.

من جانبه طالب كولر لاعبى الأهلى باستعادة الانتصارات بعد التعادل مع الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق على صعيد بطولة الدوري المصري، مشدداً على ضرورة تحقيق الانتصار في بداية دور المجموعات لاستغلال إقامة مباراة بطل كوت ديفوار على ملعب المارد الأحمر ووسط جماهيره لضمان تخطى عقبة دور المجموعات.

بينما أكد ألكسندر لافيت، المدير الفني لاستاد أبيدجان الإيفواري، أن فريقه سيحاول الحصول على نقطة واحدة كأقل تقدير من مباراته أمام النادي الأهلي الليلة قائلا، "نحن في مجموعة بها فرق كبيرة، ونعلم أننا سنواجه الأهلي، حامل اللقب، وهذا أمر باعث للفخر، ولدينا الطموح والرغبة في مواجهة كل منافس لنا بهدف الحصول على صدارة تلك المجموعة".

وأضاف المدرب الفرنسي، "تصدر مجموعتنا فى بطولة دوري أبطال أفريقيا هو تحدٍ كبير وصعب، ولكن نحن سعداء بالمشاركة في هذه المسابقة.. من يرى هذه المجموعة سيرشح الأهلي وأورلاندو بايرتس للتأهل، ولكن نحن لدينا الطموح للتأهل".

وعن خشية مواجهة الأهلي قال مدرب أبيدجان، "نحن نلعب في دوري أبطال أفريقيا لكي نواجه الفرق الأفضل، ونحن لسنا من نجرى القرعة.. نستعد للمباراة بشكل اعتيادي".

وأتم ألكسندر لافيت تصريحاته قائلًا، "فريقنا لم يشارك في دوري أبطال أفريقيا منذ أكثر من 50 عامًا، وهذه فرصة جيدة لنا أن نواجه فرقًا كبيرة، مثل النادي الأهلي، ونحن جئنا إلى القاهرة بهدف الحصول على نقطة على الأقل".