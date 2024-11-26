شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يحدد شرط رحيل الجزيرى عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

تواصل مجلس إدارة نادى الزمالك مع البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق، لحسم الموقف النهائي للتونسي سيف الدين الجزيرى ، خاصة أن اللاعب تلقى عرضا الفترة الأخيرة للرحيل عن القلعة البيضاء.

ويرغب الزمالك فى الاستقرارعلى توثيق عقود اللاعب بشكل نهائي من عدمه، خاصة أنه حال رغبة جوميز استمرار اللاعب بالفريق والحاجة لجهوده يتم تحصين اللاعب من العروض الأخرى والإبقاء عليه مع الفريق.

من جانبه، قال جوميز لمسئولي الزمالك، إنه لا يمانع رحيل سيف الجزيرى حال تلقى عرض بالفعل، ولكن الرحيل متوقف على التعاقد مع بديل سوبر، يستطيع أن يحل مكانه ويسد العجز في نفس المركز.

يأتي ذلك في الوقت الذى يواجه فيه الزمالك أزمة إيقاف القيد بسبب مستحقات البرتغالي جيمى باتشيكو المدير الفني السابق والتي تبلغ 819 ألف يورو، وفقا لقرار المحكمة الدولية.