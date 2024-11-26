شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب فى مواجهة مصيرية أمام تونس لخطف بطاقة الصعود لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يخوض منتخب مصر للشباب مواليد 2005 ، بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالى ، في السادسة مساء اليوم الثلاثاء، مباراة مصيرية أمام نظيره التونسى باستاد هيئة قناة السويس في الجولة الختامية للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للشباب 2025.

ويدخل منتخب الشباب المباراة ولا بديل أمامه عن الفوز وتحقيق الثلاث نقاط، خاصة أن المنتخب المغربى حسم صدارة التصفيات ويتبقى بطاقة واحدة للصعود إلى النهائيات يتنافس عليها المنتخبان المصرى والتونسى.

ويمتلك منتخب مصر للشباب فى رصيده 4 نقاط، جمعها من التعادل مع الجزائر والفوز على ليبيا، بينما يتسلح منتخب تونس بـ6 نقاط جمعها من الفوز على الجزائر وليبيا؛ لذا فمنتخب نسور قرطاج يكفيه التعادل لحسم بطاقة التأهل لأمم أفريقيا، بينما لا بديل أمام الفراعنة عن الفوز للوصول إلى النقطة السابعة.

من جهته عقد ميكالى أكثر من جلسة مع اللاعبين لتصحيح الأخطاء في المباريات الماضية، كما طالبهم بالقتال فى المباراة حتى النفس الأخير لتحقيق الفوز واستكمال المشوار خاصة أن الهزيمة أو التعادل تعنى تبخر أحلام هذا الجيل وتسريح هذا الجيل والاستعانة بالعناصر المميزة فقط فى المنتخب الأولمبى الذى سيتم تشكيله فى 2026 لخوض التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا التي يتأهل الفرق الثلاثة الأولى منها أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

ويجرى روجيريو ميكالى المدير الفني تعديلات على تشكيل المنتخب أمام تونس، ومن المقرر أن يدفع المدير الفني بأحمد عابدين أساسيا في الدفاع بعد ظهوره بمستوى مميز في التدريبات الأخيرة بجوار عبد الله بوستنجى، كما يتجه للدفع بفارس خالد في وسط الملعب بجوار أحمد خالد كباكا.

ويغيب عن مباراة تونس من صفوف الفراعنة، معتز محمد للإنذار الثانى، ومحمد السيد للإصابة بمزق فى منشأ العضلة الأمامية ويحتاج للعلاج نحو 6 أسابيع طبقا لتصريحات الدكتور هاجد العنتيلي طبيب المنتخب ، وتجدر الإشارة إلى غياب عدد كثير من لاعبي مصر عن هذه البطولة أبرزهم: محمد عبد الله ومحمد ابراهيم ومحمد حامد، واللاعب سليم طلب الذى صادفه سوء حظ بتعرضه للإصابة بتمزق فى العضلة الخلفية بعد دقيقة واحدة من مباراة مصر والمغرب فى افتتاح البطولة ويحتاج للعلاج نحو 6 أسابيع أيضا.

ويعتبر التشكيل الأقرب لمنتخب مصر للشباب أمام تونس، هو عبد المنعم تامر في حراسة المرمى ، وأحمد عابدين وعبد الله بوستانجي وأحمد كباكا وفارس خالد ومحمود لبيب ومحمد سمير ومروان محمود وعمرو بيبو وأحمد شرف ومحمد زعلوك.