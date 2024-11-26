شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يطالب الزمالك بتلبية طلباته الفنية لتجديد التعاقد والان مع تفاصيل الخبر

أبلغ البرتغالى جوزيه جوميز ، المدير الفنى لفريق الزمالك ، إدارة النادى بطلباته الفنية خلال الفترة المقبلة فى الانتقالات الشتوية، والصفقات التى يحتاجها الفريق لتدعيم صفوفه في يناير بصفقات سوبر يحددها الجهاز الفني.

وحدد جوميز بعض اللاعبين ممن يرغب فى ضمهم لصفوف الفريق، وعلى رأسهم أوفى إيجاريا الذى يتمسك به المدير الفني وسبق وطلب التعاقد معه، وبالفعل خضع للاختبار ولكن لمدة 48 ساعة فقط، في الوقت الذى طلبت فيه إدارة الزمالك الاختبار 10 أيام، وهو ما جعل المفاوضات باءت بالفشل.

وجدد المدير الفنى طلبه بالتعاقد مع اللاعب على أن يكون ذلك في يناير، واشترط جوميز الموافقة على طلباته الفنية، لتجديد عقده مع الزمالك، بالإضافة إلى عدم قناعته ببعض الصفقات التي تعاقد معها الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق غد الأربعاء في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، باللقاء الذى سيقام بإستاد القاهرة، ضمن مباريات المجموعة الرابعة التي تضم الزمالك والمصري البورسعيدي، وإنيمبا النيجيري وبلاك بولز بطل موزمبيق.