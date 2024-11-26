شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يستضيف ساجرادا الأنجولى فى افتتاح دور المجموعات الأفريقى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف نادي بيراميدز نظيره ساجرادا الأنجولي فى السادسة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد الدفاع الجوي، في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

بيراميدز يقع بالمجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال إفريقيا، مع أندية الترجي التونسي وديجوليبا المالي وساجرادا الأنجولي.

ويخوض بيراميدز منافسات دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي بعدما لعب في نسخة الموسم الماضي وودع من مرحلة المجموعات.

وتأهل بيراميدز إلى مرحلة المجموعات بالنسخة الحالية بعد عبور عقبة جيه كيه يو بطل زنجبار في الدور التمهيدي بعد الفوز بنتيجة 6-0 و3-1.

وتخطى بيراميدز أيضا عقبة الجيش الرواندي بعد التعادل في ملعب الأخير بنتيجة 1-1 ثم الفوز بالقاهرة بنتيجة 3-1 في دور الـ32.

ويقود المباراة طاقم حكام من بنين بقيادة الحكم لويس هوجاندان، ويعاونه مواطنه إيريك إيمافو المساعد الأول، ونارسي كوتون المساعد الثاني، وتسانسيتا أهمولانتو الحكم الرابع.

وسبق وأدار الحكم البنيني مباراتين للأهلي الأولى في الدوري الإفريقي ضد صنداونز في دوري أبطال إفريقيا 2024 وانتهت بفوز الفريق الجنوب إفريقي 1-0.

وأدار مباراة أخرى للأهلي الموسم الماضي في دوري الأبطال انتهت بالفوز على يانج أفريكانز التنزاني 1-0.

ويراقب المباراة أمير عبدي حسن من الصومال، ومراقب الحكام جلاديس لينجوي من زامبيا، والمنسق العام فريدريك أتشيمبونج من غانا ، والمنسق الإعلامي عادل كريم من مصر، وأوكي أوبي المنسق الأمني من نيجيريا، ومنسق حقوق البث محمد إسماعيل من مصر.

من جانبه طالب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لبيراميدز، لاعبيه بضرورة تحقيق الفوز في انطلاق دور المجموعات يزيد من حظوظ الفريق السماوى في تخطى هذا الدور والتأهل لنصف نهائي البطولة. وتحدث مع اللاعبين حول ضرورة التركيز في المباراة طوال الـ 90 دقيقة، والحذر من استقبال أي اهداف، والعمل على تسجيل هدف مبكر وتحقيق الفوز بنتيجة كبيرة تكون جرس انذار لجميع فرق المجموعة الرابعة.

وأكد يورتشيتش أن فريق ساجرادا لا يستهان به ويضم عدداً من اللاعبين المميزين وسيكون ندًا قويًا لبيراميدز، وهو ما يجب العمل عليه طوال شوطى المباراة للعبور بها إلى بر الأمان.

ومن المنتظر أن يدفع كرونسلاف يورتشيتش بالقوة الضاربة في مواجهة ساجرادا، خاصة أن المدرب حرص في مواجهة البنك الأهلى الماضية في الدورى على عدم الاعتماد بشكل أساسى على بعض اللاعبين، وأبرزهم وليد الكرتى وأحمد توفيق وعبد الرحمن مجدى ويوسف أوباما وفيستون ماييلى، حيث تواجدوا على مقاعد البدلاء، ومن المنتظر أن يستعين المدرب ببعضهم في لقاء دورى الأبطال، وفى مقدمتهم ماييلى لقيادة الهجوم.

وفي المقابل، يرى روكي سابيري مدرب ساجردا الأنجولي أن فريقه يملك كل الحظوظ لتخطى عقبة بيراميدز رغم إقامة المباراة بالقاهرة. وقال سابيري، "بيراميدز فريق لديه استثمارات كبيرة ونعلم كيف تدور الأمور بهذا الفريق، ولعبنا ضد فرق مصرية ربما تكون أكثر صعوبة من قبل وعلينا أن نراقب كل الفرق لنعرف ما يجب علينا فعله ومع احترامنا للجميع كل الفرصة متساوية في أرض الملعب وهدفنا هو التأهل ومن سيحقق هدفه هو الأكثر تركيزا على أرض الملعب ونحن لا نخاف من أي فريق بهذه البطولة".

وأضاف، "شاهدنا المباريات السابقة لبيراميدز لكي نحدد الطريقة الأمثل لمواجهته ومواجهة الفرق الأخرى بالمجموعة".