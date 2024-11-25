شكرا لقرائتكم خبر عن عودة عمر كمال واستمرار غياب أبو على عن قائمة الأهلى لمباراة استاد أبيدجان والان مع تفاصيل الخبر

اختار مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي قائمة فريقه التي ستخوض مباراته أمام استاد أبيدجان الإيفواري غدا الثلاثاء في افتتاح دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت القائمة عودة عمر كمال بعدما غاب عن مباراة الاتحاد السكندري؛ بسبب الإصابة بنزلة برد، فيما يغيب كل من: وسام أبو علي – أشرف داري – يوسف أيمن ـ حمزة علاء – كريم وليد – مصطفى أبو الخير – محمد هاني – سمير محمد – محمد عبد الله.

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – مصطفى مخلوف

الدفاع: أكرم توفيق – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – يحيى عطية الله – عمر كمال – خالد عبد الفتاح – كريم الدبيس

الوسط: مروان عطية – إمام عاشور – عمر الساعي – أحمد نبيل "كوكا" – عمرو السولية – أفشة

الهجوم: حسين الشحات – رضا سليم – طاهر محمد – بيرسي تاو - محمود كهربا