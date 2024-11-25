شكرا لقرائتكم خبر عن حمد إبراهيم يمنح لاعبى الإسماعيلى إجازة غدا قبل الاستعداد لإنبى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

قرر حمد إبراهيم المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، منح اللاعبين راحة من التدريبات غدا الثلاثاء، من أجل التقاط الأنفاس قبل الاستعداد لمواجهة إنبى المقرر لها الأحد المقبل، فى إطار منافسات الجولة الرابعة من دورى nile.

وتدرب الفريق اليوم فى العاشرة صباحا بسبب انشغال استاد الإسماعيلية باستضافة دورة شمال أفريقيا تحت 20 عاما، وخاض اللاعبون الأساسيون الذين شاركوا فى مواجهة بتروجت، تدريبات استشفائية، بينما تدرب اللاعبون الباقون بشكل طبيعى.



ويبدأ الإسماعيلى الاستعداد لمواجهة إنبى الأربعاء المقبل، بعد عودة اللاعبين من الراحة، من أجل مواصلة التدريب بشكل قوى لمواصلة النتائج الطيبة التى يحققها الفريق مع حمد إبراهيم.



وخطف فريق الإسماعيلى فوزاً قاتلاً من أنياب بتروجت فى الدقيقة "90" من عمر المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري "دورى nile".



وسجل على الملوانى هدف الإسماعيلى الوحيد فى اللقاء، واحتفل مع زملائه برفع قميص ظهرت عليه صورة الراحل إيهاب جلال مدرب الفريق السابق فى ملعب الإسماعيلية.



بهذه النتيجة يحتل الإسماعيلى المركز التاسع في ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 5 نقاط، بينما يحتل بتروجت المركز الثالث عشر برصيد نقطتين بعد مرور 3 جولات