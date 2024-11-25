شكرا لقرائتكم خبر عن مروان حمدى مهدد بالغياب عن الإسماعيلى أمام إنبى فى الدورى للإصابة والان مع تفاصيل الخبر

تعرض مروان حمدى لاعب وسط نادى الإسماعيلى، للإصابة بمزق فى العضلة الأمامية خلال مباراة فريقه أمام بتروجت، التى جمعتهما مساء الأحد، باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري "دورى nile".



وكشف مروان حمدى إصابته بمزق خلال المباراة ويخضع اللاعب لفحص طبي من أجل تحديد مدى الإصابة والفترة التى يحتاجها من أجل العودة للتدريبات مجددا.



وأصبح مروان حمدى مهددا بالغياب عن مباراة الإسماعيلى أمام إنبى المقرر لها الأحد المقبل، فى إطار منافسات الجولة الرابعة من دورى nile.



قرر حمد إبراهيم المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، منح اللاعبين راحة من التدريبات غدا الثلاثاء، من أجل التقاط الأنفاس قبل الاستعداد لمواجهة إنبى المقرر لها الأحد المقبل، فى إطار منافسات الجولة الرابعة من دورى nile.



وتدرب الفريق اليوم فى العاشرة صباحا بسبب انشغال استاد الإسماعيلية باستضافة دورة شمال أفريقيا تحت 20 عاما، وخاض اللاعبون الأساسيون الذين شاركوا فى مواجهة بتروجت، تدريبات استشفائية، بينما تدرب اللاعبون الباقون بشكل طبيعى.



ويبدأ الإسماعيلى الاستعداد لمواجهة إنبى الأربعاء المقبل، بعد عودة اللاعبين من الراحة، من أجل مواصلة التدريب بشكل قوى لمواصلة النتائج الطيبة التى يحققها الفريق مع حمد إبراهيم.