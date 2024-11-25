شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رمضان بيكهام يواصل الغياب عن سيراميكا أمام مودرن سبورت فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل أحمد رمضان بيكهام مدافع فريق سيرميكا، الغياب عن مباريات فريقه أمام مودرن سبورت فى المبارة المقرر لها السبت المقبل، فى إطار منافسات الجولة الرابعة من دورى nile.

ويعانى أحمد رمضان بيكهام من الإضابة بشد فى عضلات الظهر التى تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب مصر أمام بوتسوانا في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا المقرر إقامتها في المغرب 2025.



وأثبتت أشعة الرنين التي خضع لها معاناة أحمد رمضان بيكهام من شد قوى في عضلات الظهر ويحتاج للتأهيل من أجل العودة مجددا لتدريبات سيراميكا، ويواصل حاليا برنامج التأهيل.



وتأكد غياب بيكهام أمام مودرن سبورت فى المباراة المقرر لها السبت المقبل، لعدم جاهزيته والتى تحتاج لوقت من أجل العودة مجددا للتدريبات.



من جانبه، أصبح سعد سمير مدافع فريق سيراميكا، جاهزا لتدعيم صفوف سيراميكا أمام مودرن سبورت فى المبارة المقرر لها السبت المقبل، فى إطار منافسات الجولة الرابعة من دورى nile.



وتعافى سعد سمير من إصابة الأنكل التى تعرض لها أمام الأهلى في السوبر المحلى الذى أقيم في الإمارات، وحصد لقبه المارد الأحمر بعد الفوز على الزمالك بركلات الترجيح، فيما حصد سيراميكا على المركز الرابع.



وينتظم سعد سمير فى تدريبات سيراميكا غدا الثلاثاء، ليدعم الدفاع بعد غيابه عن مباريات سيراميكا فى الدورى حتى الآن.