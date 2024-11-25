شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس مران الأهلى الختامى قبل مواجهة استاد أبيدجان بدورى أبطال أفريقيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الإثنين على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق استاد أبيدجان في دوري أبطال أفريقيا.

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي، وذلك لتحديد بعض المهام الفنية استعدادًا لمواجهة الغد.

وخاض اللاعبون مرانًا بدنيًّا متنوعًا، تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال، قبل أن ينخرط اللاعبون في التدريبات الفنية.

وقاد مارسيل كولر مرانًا فنيًّا متنوعًا للاعبين، قبل أن يختتم فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق استاد أبيدجان في السادسة مساء غد الثلاثاء على استاد القاهرة ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.



أكرم ومروان



الأهلي



السولية



الشحات



الشناوي



إمام والشناوي



امام



تاو



حراس الاهلي



داري وعبد الله



داري



ربيعة



رضا



شوبير



طاهر



كمال



كهربا



كوكا



كولر وجهازه



كولر



لاعبي الاهلي



ياسر



يحيى