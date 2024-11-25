شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى.. محاضرة فنية بالفيديو من كولر.. وتدريبات متنوعة للاعبين والان مع تفاصيل الخبر

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الإثنين على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق استاد أبيدجان في دوري أبطال أفريقيا.

وقد ألقى مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي، وذلك لتحديد بعض المهام الفنية استعدادًا لمواجهة الغد.

وخاض اللاعبون مرانًا بدنيًّا متنوعًا، تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال، قبل أن ينخرط اللاعبون في التدريبات الفنية.

وقاد مارسيل كولر مرانًا فنيًّا متنوعًا للاعبين، قبل أن يختتم فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق استاد أبيدجان في السادسة مساء غد الثلاثاء على استاد القاهرة ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.