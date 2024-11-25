شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول ظهور لـ أحمد حمدى فى تدريب الزمالك بعد جراحة الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر أحمد حمدي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تدريبات الأبيض التي أقيمت اليوم الإثنين على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة بلاك بولز بطل موزمبيق ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وخضع حمدي لتدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم، وخاض تدريبات ركض خفيف حول الملعب على هامش المران، تحت إشراف علاء رجب مدرب الأحمال.



أحمد حمدى

ويخضع حمدي لبرنامج تأهيلي خاص تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة بعد انتهائه من المراحل الأولى من البرنامج التأهيلي الخاص به عقب خضوعه من قبل لجراحة الرباط الصليبي.

ويخوض الزمالك تدريبه الختامي فى الرابعة عصر غد، الثلاثاء، على ملعب النادي، استعداداً لخوض مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسيتم السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من المران بناءً على تعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وعقب المران سيختار الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز قائمة الفريق التي ستخوض المباراة للانتظام في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من ستاد القاهرة الدولي.

ويستضيف الزمالك نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق في التاسعة مساء يوم الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.