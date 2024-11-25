شكرا لقرائتكم خبر عن دورى Nile.. الأهلى الأقوى هجوما قبل انطلاق الجولة الرابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يملك فريق الأهلي رقما مميزا بعد مرور ثلاث جولات، حيث يتصدر قائمة أكثر الأندية إحرازًا للأهداف بتسجيل 7 أهداف، ويليه بيراميدز بتسجيل 6 أهداف.

وتنطلق السبت المقبل منافسات الجولة الرابعة من بطولة دورى nile بالموسم الجديد 2024 /2025، وتقام جميع مباريات النسخة الجديدة من الدوري المصري بين الساعة 5 مساءً أو 8 مساءً، في حين ستقام مباريات الجولة 17 فى الساعة التاسعة مساءً.

وسجلت جميع فرق الدوري أهدافا في الجولات الثلاثة الماضية، باستثناء فريقين لم يتمكنا من الوصول للشباك وهما زد والجونة.

وشهدت هذه الجولة فوز بيراميدز على البنك الأهلي بنتيجة (3-1)، بينما تعادل الأهلي مع الاتحاد السكندري بنتيجة (1-1)، وخسر الزمالك من المصري البورسعيدي بنتيجة (1-0).

يشارك في الدوري الممتاز المصري هذا الموسم 18 فريقًا هم: "الأهلي والزمالك والإسماعيلي وغزل المحلة والمصري والاتحاد السكندري- وإنبي وحرس الحدود وبيراميدز وبتروجت وسموحة وزد وسيراميكا ومودرن سبورت وطلائع الجيش والجونة والبنك الأهلي وفاركو".

وتُجرى البطولة هذا الموسم بنظام استثنائي، وذلك بإقامة الدور الأول بمواجهة كل الفرق مع بعضها- وعقب انتهاء الدور الأول من المسابقة يجرى ترتيب الأندية حسب نقاطها ليصعد أول 9 فرق للعب على اللقب، وذلك مصحوبة بنقاط الدور الأول كاملة وتواجه بعضها من جديد- على أن يلعب التسع فرق الآخرين مواجهة من دور واحد أيضًا وذلك على هبوط فريقين لدوري المحترفين.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34- وهو ما سوف يساعد بطبيعة الحالة على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.