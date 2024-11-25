شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الجياد 3-0 فى دورى سيدات الكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره أصحاب الجياد بنتيجة 3-0 فى إطار الجولة الحادية عشرة بالدورى الممتاز للموسم المحلى 2024- 2025.

وبهذه النتيجة يواصل الأهلى تصدر ترتيب المجموعة الأولى ليصل إلى النقطة 33.

ونجح الأهلى فى الفوز على نظيره وادى دجلة، ومن قبلها العبور بنتيجة 3-0 ثم دلفى بنفس النتيجة فى الجولات الماضية.

وشهد ختام الدور الأول فوز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره هليوبوليس بنتيجة 3-0 فى سابع جولات بطولة دورى سيدات الكرة الطائرة للموسم المحلى الجديد 2024-2025.

كما شهدت نفس الجولة فوز الزمالك على هليوليدو بنتيجة 3-1.

وكانت قرعة دوري السيدات قد أسفرت عن وقوع الأهلي بالمجموعة الأولى، بجانب كل من وادى دجلة والصيد والعبور ودلفى وأصحاب الجياد وهليوبوليس وسموحة، بينما جاء الزمالك فى المجموعة الثانية، بجانب أندية سبورتنج والشمس.