شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير جاهز لتدعيم سيراميكا أمام مودرن سبورت فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح سعد سمير مدافع فريق سيراميكا، جاهزا لتدعيم صفوف سيراميكا أمام مودرن سبورت فى المبارة المقرر لها السبت المقبل، فى إطار منافسات الجولة الرابعة من دورى nile.

وتعافى سعد سمير من إصابة الأنكل التى تعرض لها أمام الأهلى في السوبر المحلى الذى أقيم في الإمارات، وحصد لقبه المارد الأحمر بعد الفوز على الزمالك بركلات الترجيح، فيما حصد سيراميكا على المركز الرابع.

وينتظم سعد سمير فى تدريبات سيراميكا غدا الثلاثاء، ليدعم الدفاع بعد غيابه عن مباريات سيراميكا فى الدورى حتى الآن.

وتعادل سيراميكا مع حرس الحدود بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على استاد المكس ضمن منافسات الأسبوع الثالث من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت المباراة سيطرة من سيراميكا على أغلب أوقات المباراة، ولكن بدون خطورة على مرمى الحرس، في الوقت الذي حرص فيه الفريق العسكري على التكتل الدفاعي لتأمين مرماه.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الحادى عشر فى ترتيب دورى nile برصيد 4 نقاط، جمعها من فوز وتعادل وهزيمة، سجل لاعبو سيراميكا 3 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أهداف.