شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم تدريباته قبل مواجهة استاد أبيدجان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

اختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي مرانه مساء اليوم الإثنين على ملعب مختار التتش قبل مواجهة استاد أبيدجان الإيفواري غدا الثلاثاء في افتتاح دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشهد مران الأهلي فتح التدريب لمدة 15 دقيقة في بدايته، لحضور وسائل الإعلام المختلفة، وفقا لبروتوكول الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وعقد الاجتماع الفني الخاص بمباراة الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلى أمام ستاد أبيدجان الإيفواري اليوم بمقر الأهلي بالجزيرة، بحضور مندوبي الناديين والاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

وخلال الاجتماع، تمت مراجعة كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة، وموعد وصول الفريقين إلى الملعب وبدء عمليات الإحماء، والزي الخاص بكل فريق.

وتقرر أن يرتدي الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الحارس الطاقم الأصفر ويرتدي فريق استاد أبيدجان الزي الأزرق.

ويلتقي الأهلي مع استاد أبيدجان الإيفواري مساء غدٍ الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.