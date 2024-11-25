شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يتسلح بالروح القتالية استعدادا للقاء تونس الحاسم والان مع تفاصيل الخبر

تسلح نجوم منتخب الشباب مواليد 2005 لكرة القدم بالروح القتالية العالية فى تدريبهم الختامي اليوم بالملعب الفرعي باستاد هيئة قناة السويس، استعدادا للقاء الحاسم أمام تونس غدا الثلاثاء الساعة السادسة مساء فى الجولة الأخيرة لبطولة شمال أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية.

واتسم التدريب بالقوة والتركيز والإصرار الكبير والحماس من جانب اللاعبين، وسط أجواء غلفها الترابط الشديد بين اللاعبين الذين يتطلعون فى لقاء الغد لإسعاد الجماهير المصرية لمواصلة رحلة البناء لهذا الجيل الشبابي الذى أشاد به ميكالى، وشدد على أن مستقبل مشرق ينتظر لاعبوه.

وحرص محمد حلمي مشهور عضو مجلس الإدارة، على التواجد وتحفيز اللاعبين والجهاز الفني، مؤكدا ثقة مجلس إدارة الاتحاد برئاسة جمال علام رئيس مجلس الإدارة وكل أفراد المجلس فى اللاعبين وجهازهم الفني وقدرتهم على تحقيق طموحات الجمهور.

يدخل منتخب الشباب المباراة وله 4 نقاط فى المركز الثالث، بينما يحتل تونس المركز الثاني وله 6 نقاط خلف المغرب المتصدر وله 10 نقاط.

ويتسابق الفراعنة ونسور قرطاج على تذكرة التأهل الثانية بعدما حجزت المغرب التذكرة الأولى ولا بديل للفراعنة سوى الفوز من أجل تحقيق حلم الصعود لنهائيات أفريقيا.