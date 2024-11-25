شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحكام تكشف حقيقة إيقاف محمد معروف بعد مباراة الأهلى والاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت لجنة الحكام باتحاد الكرة بيانا رسميا عبر الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك تنفى خلاله إيقاف محمد معروف بعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندرى الأخيرة فى الدورى.

وجاء نص البيان كالتالى: "تابعت لجنة الحكام الرئيسية باهتمام بعض ما تم تداوله ونشره عبر المنصات الإعلامية المختلفة، من تصريحات منسوبة لرئيسها أو لأعضائها، متضمنة آراء شخصية فى بعض الحالات التحكيمية، أو قرارات إيقاف لبعض الحكام، أو مناقشات تمت مع حكام الجولة الثالثة لدوري NILE".

ونفت لجنة الحكام، جملة وتفصيلاً، كل ما يثار حول تلك الموضوعات، وتؤكد ما جاء في البيان الأول للجنة، بأن أي خبر أو معلومة تخص الشأن التحكيمي ستكون من خلال الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم فقط.

كما تؤكد اللجنة احترامها الكامل للإعلامين شركاء تطوير المنظومة الكروية بشكل عام والتحكيمية بشكل خاص. وتهيب لجنة الحكام ببعض الإعلاميين التأكد من المعلومة أو الخبر من مصادرها الرئيسية.

وكانت أنباء ترددت حول إيقاف الحكم محمد معروف بعد مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى الأخيرة بالدورى، بسبب بعض القرارات التحكيمية.