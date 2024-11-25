شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يهزم ديروط 3-2 وأبوقير يفوز على الترسانة بثلاثية بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت مباريات اليوم التي أقيمت بالجولة التاسعة لدورى المحترفين عن فوز بلدية المحلة على أسوان بهدف دون مقابل، وبنفس النتيجة فاز بترول أسيوط على المنصورة.

كما حقق المقاولون العرب الفوز على ديروط بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليرفع رصيده إلى 20 نقطة في صدارة جدول الترتيب بالتساوى مع وادى دجلة، كما تعادل القناة مع لافيينا سلبيا ليرفع الأول رصيده إلى 13 نقطة، بينما رفع الضيوف رصيدهم إلى 8 نقاط.

وفى ختام مباريات الجولة، حقق أبو قير للأسمدة فوزا غاليا خارج ملعبه على حساب الترسانة بثلاثة أهداف دون مقابل، ليرفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد الشواكيش عند 13 نقطة.